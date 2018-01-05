أهدر عمر عبد الرحمن (عموري) ركلتي جزاء ليهدي عُمان لقب كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) بعد فوزها 5-4 على الإمارات في ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في النهائي بملعب جابر الدولي في الكويت اليوم الجمعة.

وهذا اللقب الثاني في تاريخ سلطنة عُمان، التي عوضت خسارتها في مباراتها الأولى بالبطولة الحالية 1-صفر أمام الإمارات، بعد خليجي 19 على أرضها.

وأهدر عموري لاعب وسط العين ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي كانت كفيلة بتتويج الإمارات بلقبها الثالث في بطولات الخليج لكن فايز الرشيدي حارس عُمان تصدى لها ببراعة.