أعلن مدرب إتحاد الحراش التونسي حمادي دو, استقالته اليوم الجمعة عقب تعادل فريقه بميدانه امام وفاق سطيف (0-0) في مباراة مقدمة عن الجولة السادسة عشر من بطولة الرابطة المحترفة الاولى.

وأوضح اللاعب السابق لنادي الصفاقسي التونسي, - مباشرة عقب نتيجة التعادل امام وفاق سطيف والتي تبقي فريقه الحراش في المرتبة ما قبل الاخيرة في الترتيب العام برصيد 13 نقطة في 16 مباراة :" قرار استقالتي فكرت فيه مليا وجاء لأسباب شخصية ومهنية . لكن احتراما لكرة القدم الجزائرية ولأنصار النادي أفضل عدم الخوض في كلام آخر. أتمنى التوفيق لخليفتي".

واشتغل دو, مدربا مساعدا سابقا للمنتخب التونسي في عهد رود كرول , مرورا بناديي قفصة وسيدي بوزيد. وخلف حمادي دو المدرب الجزائري يوسف إيفتيسان, المستقيل يوم 1 أكتوبر 2017 , بهدف إعادة اتحاد الحراش إلى السكة السليمة.

وعندما تولى حمادي دو في العارضة الفنية لاتحاد الحراش كان في رصيد الفريق نقطة واحدة جمعها في أربع جولات من بطولة الرابطة الأولى, ورغم كل مجهوداته لم ينجح في إخراج النادي من الوضعية الحرجة التي يوجد فيها حتى وإن تمكن من جمع 12 نقطة أخرى خلال المباريات الـ10 التي ادارها في الثلاث الاشهر من عمله.

ولم تعلن إدارة الفريق العاصمي عن المدرب الجديد الذي سيقود العارضة الفنية للنادي في بقية مشوار البطولة و كاس الجزائر .