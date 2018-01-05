فاز فريق شبيبة الساورة على شبيبة القبائل بنتيجة (2-0, لحساب الدفعة الأولى لمباريات الجولة الـ16 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اليوم الجمعة.

وسجل هدفي شبيبة الساورة هداف الفريق مصطفى جاليط (د 63 و 87) الذي يلتحق بهداف البطولة محمد أمين عبيد بمجموع 11 هدفا.

ولعبت شبيبة القبائل ب 10 لاعبين بعد طرد اللاعب زيري حمار في الدقيقة 58, والمستقدم على سبيل الإعارة من اتحاد الجزائر.

بهذا الفوز تدعم شبيبة الساورة مركزها الثاني برصيد 30 نقطة, بينما تبقى شبيبة القبائل في المركز الثاني عشر بمجموع 17 نقطة.