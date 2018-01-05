أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 45 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 67.62 دولار للبرميل بعد أن كانت سجلت في الجلسة السابقة أعلى سعر منذ ماي 2015 عند 68.27 دولار.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 57 سنتا، أو 0.92 بالمائة، إلى 61.44 دولار للبرميل. وفي الجلسة السابقة سجل الخام الأمريكي 62.21 دولار وهو أقوى سعر منذ ماي 2015 .

وقال تجار إن تزايد إنتاج النفط الأمريكي وتراجع الطلب على المنتجات المكررة كان له تأثير سلبي على السوق في جلسة الجمعة.

وأضافوا أن التوترات السياسية في إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، كانت دفعت الأسعار إلى الارتفاع.

لكن إنتاج الخام في إيران لم يتأثر بالاضطرابات في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يكسر الإنتاج الأمريكي حاجز عشرة ملايين برميل يوميا، وهو مستوى قريب من مستويات إنتاج كل من روسيا والسعودية، وهو ما يثير شكوك حول استمرارية صعود الأسعار.