يرتقب بداية من أمسية هذا السبت، عودة الأجواء الشتوية بأغلب المناطق الشمالية وحتى شمال الصحراء، بتسجيل كميات معتبرة من الأمطار والثلوج سببها اضطراب جوي جديد نشيط الفعالية، مع تسرب كتلة هوائية باردة قادمة من أوروبا ستخص في أول الأمر المناطق الغربية والوسطى قبل أن تنتقل إلى الشرق، مع توقعات باستمرار هذا الإضطراب إلى غاية الأربعاء المقبل.

تشير توقعات الأرصاد الجوية، إلى أن الإضطراب سيكون مع ظهيرة اليوم السبت، حيث ستبدأ رياح غربية وأخرى شمالية غربية تهب على المناطق الغربية معلنة عن دخول كتلة هوائية باردة، إضافة إلى أمطار غزيرة وثلوج.

ومع أواخر النهار، يبدأ الإضطراب الجوي في التحرك شرقا، محملا معه الأمطار ليصل مع المساء إلى المناطق الوسطى ثم الشرقية يوم الأحد، لكن بأقل حدة أولا. ويرتقب أن تشهد المناطق الوسطى والغربية بدءا من غد الأحد، أجواء شتوية باردة وثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها ما بين 800 إلى 1200 متر خاصة بمنطقة الغرب، قبل أن تتأثر المناطق الشرقية بهذا التغيّر.

كما يتوقع أن تشهد بعض المناطق الجنوبية هذا الإضطراب، خاصة مع تعمّق المنخفض الجوي نحو الجنوب الغربي للوطن، وعليه ينتظر تسجيل أمطار بالمنطقة.

من جهتها، ستعرف درجات الحرارة، انخفاضا محسوسا، بدءا من يوم غد الأحد والإثنين والثلاثاء، حيث ستتراوح ما بين 10 إلى 16 درجة بالسواحل، وما بين 2 إلى 12 درجة بالداخل وبين 8 درجات إلى 26 درجة بالمناطق الجنوبية.

وينتظر تسجيل زوابع رملية قوية على وسط الصحراء والجنوب الشرقي، إضافة إلى أقصى الجنوب الجزائري، أين يتوقع أن تصل سرعة الرياح بين 50 إلى 70 كم/سا خاصة اليوم السبت وغد الأحد.