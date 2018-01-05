قال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، حسام زكي، إن اجتماع الوفد الوزاري المصغر غدا في عمّان يأتي تنفيذا للقرار الذي اتخذه مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب.



وصرح زكي لوسائل الإعلام، اليوم الجمعة، أن الاجتماع المزمع عقده يلتئم من أجل اتخاذ تدابير بخصوص تداعيات القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.



وأوضح الأمين العام المساعد، أن الوفد الوزاري سيستمع لطرح من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بخصوص تطور الموقف الفلسطيني وما جرى خلال الفترة من 9 ديسمبر الماضي وحتى الآن من تطورات وخطوات واتصالات إلى جانب الاجتماعات التي تعقدها القيادة والحكومة والفلسطينيتان وكذلك منظمة التحرير الفلسطينية بخصوص الإجراء الأمريكي الأخير.



ويضم الوفد العربي وزراء خارجية كل من: الأردن وفلسطين ومصر والسعودية والإمارات والمغرب بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.



ومن المقرر أن يتوجه أبو الغيط صباح السبت إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في هذا الاجتماع، وسيعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في ختام أعمال الاجتماع للإعلان عن نتائجه.