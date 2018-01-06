خلت قائمة اللاعبين الأغلى في العالم الصادرة عن موقع "ترانسفير ماركت" العالمي من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد والحائز على الكرة الذهبية لأحسن لاعب في العالم لعام 2017 في اللقب الذي حققه للمرة الخامسة في مسيرته الكروية،حيث اعتبر الملاحظون عدم إدراج رونالدو في القائمة مفاجأة من العيار الثقيل .

وقدر الموقع القيمة السوقية لكريستيانو رونالدو بـ 120 مليون أورو ، وهو نفس ثمن هاري كين مهاجم توتنهام، طبقا لتقدير الموقع، لكنه اختار نجم منتخب إنجلترا في التشكيلة بحكم أن عمره يبلغ 24 عامًا، بينما يبلغ الدون 32 عامًا.

وجاءت التشكيلة التي وضعت طبقا لتقدير الموقع للقيمة السوقية للاعبين كالتالي :

حراسة المرمى : ديفيد دي خيا (50 مليون أورو).

الدفاع: جون ستونز (40 مليون) ، فيرجل فان ديك (50 مليون)، ماتس هوميلز (40 مليون).

خط الوسط : بول بوجبا (90 مليون) ، توني كروس (80 مليون)، فيليب كوتينيو (90 مليون) ، دي بروين (110 مليون).

خط الهجوم : ليونيل ميسي (180) ، هاري كين (120 مليون) ، نيمار (150 مليون).