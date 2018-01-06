ألقت "كتيبة السيف الأجرب" التابعة "للحرس الملكي السعودي"، اليوم السبت، القبض على 11 أميراً تجمهروا في قصر الحكم.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية، عن مصادر، قالت إن 11 أميراً قاموا بالتجمهر في قصر الحكم، مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، ومطالبين بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.

وكشفت المصادر، أنه بعد إبلاغهم بخطأ مطالبتهم، ورفضوا مغادرة قصر الحكم، مؤكدة صدور أمر لـ"كتيبة السيف الأجرب" التابعة "للحرس الملكي السعودي" بالتدخل الفوري.

وأضافت "سبق"، أنه تم القبض على الأمراء، وإيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم.

وكان الكاتب السعودي ، جمال خاشقجي، قال أمس الجمعة، في تغريدات على حسابه الخاص عبر "تويتر"، إن هناك اعتقالات جديدة طالت عددا من الأمراء السعوديين، موضحاً أنها جرت الخميس الماضي، بعد سلسلة اعتقالات طالت أمراء بوقت سابق ووزراء سابقين ورجال أعمال قادها ولي العهد محمد بن سلمان.