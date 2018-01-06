قالت إدارة موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في بيان، إنها لن تغلق أو تحذف حسابات "قادة العالم" للحفاظ على الوصول إلى المعلومات.

وقد أصدرت إدارة الموقع هذا البيان بعد نداءات لمستخدمي الخدمة لغلق حساب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى استخدمه لتهديد كوريا الشمالية بالأسلحة النووية.

وقال البيان الصادر عن الشركة، إن "حجب زعماء العالم من "تويتر" أو إزالة رسائلهم المثيرة للجدل سوف يخفي معلومات مهمة يحتاج الناس إلى رؤيتها ومناقشتها".

ووفقا للموقع فإن مثل هذه الخطوة لن تجبر القادة على السكوت، ولكنها تجعل من الصعب مناقشة أعمالهم وكلماتهم.

وذكر موقع "ذا هيل" الأمريكي، أن موقع "تويتر" تعرض لانتقادات من مستخدمي الأنترنت لعدم اتخاذ إجراء بشأن رسائل ترامب، حيث حذر الرئيس الأمريكي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من أنه "لديه أيضا زر نووي"، لكنه "أكبر وأقوى".

وأشار المستخدمون إلى أن قواعد الخدمة تمنع وضع "رسائل التهديد".