ذكرت تقارير إعلامية رياضية صادرة صبيحة اليوم أن الدولي الجزائري رياض محرز أضحى مصيره بالانتقال إلى نادي ليفربول الإنجليزي وارد بنسبة كبيرة جدا بالنظر لتطور مفاوضات رحيل البرازيلي كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة الإسباني و بالتالي سيخلفه محرز في نادي الريدز .

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن كوتينيو متحمس جدًا للانتقال لبرشلونة، ومستعد لتسهيل عملية انتقاله، حيث قام بالتنازل عن 15 مليون أورو من ماله الخاص، لمساعدة برشلونة على تقديم عرض جديد يتوافق مع مطالب ليفربول.

وأشارت الصحيفة إلى أن تضحية كوتينيو الاقتصادية من أجل الانضمام لبرشلونة تعتبر "مزدوجة"، وذلك لأن اللاعب رفض أيضًا عروضًا مادية أفضل من جانب باريس سان جيرمان و ريال مدريد.

وأخيرًا أكدت الصحيفة، أن إدارة برشلونة تقدر هذه الخطوة من جانب اللاعب، وستحرص على تعويض كوتينيو في المستقبل، كما تنوي شركة نايكي أيضًا تعويضه بعقد جديد بشروط محسنة بمجرد ارتدائه قميص البلوغرانا .