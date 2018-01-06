صنفت مجلة " USA Today" قسنطينة مدينة معنية بالاستكشاف في العالم خلال 2018.

وقالت المجلة الأمريكية إن مدينة قسنطينة بناء على تجربة المستكشف "سال لافالو" وهو شاب أمريكي زار 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، إنها "بنيت على قمم الجبال، وغالبا ما يطلق على هذا الموقع الروماني القديم مدينة الجسور كما أن هناك الكثير من مواقع المراقبة حيث المناظر مذهلة.

وذكرت المجلة عدد من المدن المعنية بالاستكشاف أهمها مدينة باكو، وأبوظبي، بيروت، كيغالي (عاصمة رواندا) أسمرة وفريتاون.