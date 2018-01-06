انتقد نشطاء جزائريون على موقع "فايسبوك" منشورا للمغنية الجزائرية نعيمة عبابسة على صفحتها في ذات الموقع سخرت فيه من وجود أفارقة على متن طائرة للخطوط الجوية الجزائرية.

وكتبت عبابسة في منشورها "وأخيرا عدت ...لكن الجوية الجزائرية أصبحت طيران واغادوغو، لايوجد سوى الأفارقة على متن الطائرة … أنا لا أكرههم ...لكن صوت مضغ العلكة!... هذا كثير!"، وأرفقت المنشور بصورة لها وهي على متن طائرة وخلفها تجلس سيدة إفريقية على أحد مقاعد الطائرة.

وانهالت تعليقات وردود متابعي الصفحة على منشور عبابسة تصفها بـ" العنصرية " ، فيما سخر منها نشطاء آخرون متسائلين عن موقع الجزائر في خريطة العالم، وحول جنسيتها فيما إذا كانت أمريكية أم أوروبية .

وفي رد لها حول حملة الانتقادات التي تعرضت لها ، كتبت عبابسة منشورا آخر على صفحتها أوضحت فيه أن مشكلتها ليست مع "الأفارقة" وإنما مع صوت مضغ العلكة الذي يزعجها.

واتهمت عبابسة منتقديها بالنفاق داعية إياهم إلى مساعدة اللاجئين الماليين والنيجريين بدلا من انتقاد الآخرين.