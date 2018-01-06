عرفت ولايتا النعامة والبيض نهاية أسبوع دامية، حيث لقي أربعة أشخاص حتفهم في حوادث مختلفة كانت أخطرها بمدينة المشرية أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح وصفت بالخطيرة، بعد ارتطام سيارتهم بجدار بالجهة الشرقية للمدينة.

وفي ولاية البيض توفي شخص إثر انقلاب سيارته قرب منطقة الكاف لحمر، في وقت دهست فيه شاحنة صبيا في مدينة بوقطب.

وقد باشرت المصالح الأمنية التحقيق لتحديد الأسباب والمسؤوليات في هذه الحوادث التي تزامنت والأيام الأولى من العام الجديد.

وتفاديا لوقوع حوادث أخرى لوحظت العديد من حواجز المراقبة لفرق الرادار التابعة لمصالح الدرك الوطني على طول الطريق الوطني رقم 6 انطلاقا من وهران في اتجاه النعامة والبيض.