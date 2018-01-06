لم يتمكن فريق أولمبي المدية هذا الموسم في بطولة الدرجة الاحترافية الأولى من تحقيق نتائج تعكس تطلعات أنصاره ومحبيه ، وخلافا للموسم الفارط أنهى الأولمبي مرحلة الذهاب لهذا الموسم في المركز الحادي عشر بمجموع 16 نقطة و اكتفى فيها رفقاء القائد بوشيبة بتحقيق ثلاثة انتصارات فقط مقابل سبعة تعادلات و خمسة انهزامات وهي الوضعية التي أثارت حفيظة العديد من الأنصار الذين لم يتقبلوا وضعية فريقهم الذي بعد رحيل ألمع لاعبيه في صورة حامية ،عدادي،سعدو ، لمهان الذين اضطرت إدارة الأولمبي إلى بيعهم بسبب الأزمة المالية وعدم قدرة إدارة بوقلقال على تلبية مطالبهم المكلفة ، و رغم ذلك فإن السياسة المنتهجة من قبل الأولمبي بانتداب لاعبين مغمورين و تكوينهم مكنت الأولمبي من الحفاظ على توازن الفريق بقيادة بوشيبة و بوبكر بدليل أن إدارة الأولمبي توصلت و اكتفت مؤخرا بانتداب قلب هجوم شباب عين وسارة سابقا عبدالحفيظ عبدالحق وحمايدي مدافع اتحاد بسكرة ، في انتظار المستقدم الثالث الذي لم يكشف عن اسمه بعد ، وعن مشوار الأولمبي في مرحلة الإياب أكد حركابي المدرب المساعد لأولمبي المدية أن التعادل السلبي الذي عاد به الفريق أول أمس من تجنانت أمام الدفاع المحلي لم يرضينا كنا قادرين على العودة بالزاد كاملا بالنظر للأداء والردود الذي قدمه فريقه في الجولة الأولى من مرحلة الإياب التي يراهن فيها الطاقم الفني على حصد 20 نقطة لضمان البقاء وهي مهمة ستكون صعبة للأولمبي الذي تنتظره مواجهات صعبة بداية من الجولة المقبلة التي سيستضيف فيها اتحاد بلعباس.