أنشأت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات مجموعة عمل و تفكير مكلفة بدراسة إشكالية المخاطر المرتبطة بالاستعمال غير المراقب للأنترنت من طرف الأطفال حسب بيان للوزارة اليوم السبت.

و أكد ذات المصدر أن " هذه المجموعة التي تضم خبراء في مجال الصحة الذهنية لاسيما أطباء نفسانيين و مختصين في علم النفس الإكلينيكي و مسؤولين في الصحة المدرسية ستقترح الإجراءات الواجب تطبيقها في مجال الوقاية و التكفل بنتائج الاستعمال

غير المراقب للأنترنت من طرف الأطفال لاسيما بعض الألعاب الخطيرة على غرار "تحدي الحوت الأزرق". و أضاف نفس البيان أن مجموعة العمل هذه ستوسع لتشمل مختلف الجمعيات الوطنية لأولياء التلاميذ قصد إشراك المجتمع المدني في مجال التحسيس.