تباهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت بقدراته العقلية واصفا نفسه أنه "ليس ذكيا، بل عبقريا"، ذلك غداة صدور كتاب يشكك في القوى العقلية لقطب العقارات الثري حاكم البيت الابيض.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات صباحية معتادة :خلال حياتي، كانت اعظم ميزتين لدي هما توازني العقلي وكوني ذكي جدا. البلهاء هيلاري كلينتون لعبت ايضا بقوة على هذه الاوراق، والكل يعرف كيف انتهى بها المطاف".

وتابع ترامب "تحولت من رجل أعمال ناجح جدا، إلى نجم تلفزيون في القمة إلى (منصب) رئيس الولايات المتحدة في أول محاولة لي. اعتقد أن هذا لا يؤهل لكوني ذكيا بل عبقريا (...) وعبقري بشكل متواصل في ذلك".

وتأتي تصريحات ترامب غداة صدور كتاب يحمل عنوان "فاير اند فيوري" للصحافي مايكل وولف يركز على مظاهر شخصية الرئيس الاميركي، وسجل اعلى نسبة مبيعات على موقع امازون.

وحاول البيت الابيض الدفع لعدم صدور الكتاب الذي اعتبر مهينا لترامب إلا أنه فشل في منع الكتاب الذي نفذت نسخه على الفور من المحال في واشنطن.

وانتقد ترامب الكتاب "المزيف" و"المليء بالأكاذيب".