كشف وزير الموارد المائية, حسين نسيب, اليوم السبت بالجزائر, عن أن نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني بلغت 53 بالمائة نهاية ديسمبر الفارط, مؤكدا أن مخزوناتها من المياه بلغت 3.5 مليار متر مكعب, ما يسمح بتلبية الطلب على المياه لمدة عامين على الاقل.

وقال الوزير خلال ندوة صحفية نشطها عقب زيارة تفقدية قادته الى العديد من مشاريع قطاعه بولاية الجزائر, رفقة والي ولاية الجزائر, عبد القادر زوخ, أن كميات المياه التي تم تخزينها منذ بداية تساقط الأمطار في الموسم الجديد أي من أكتوبر 2017 إلى غاية نهاية ديسمبر 2017, بلغت 500 مليون متر مكعب, مشيرا الى انه لم يتم تسجيل هذا الحجم منذ خمس سنوات في نفس الفترة.

وبخصوص اجمالي مخزونات المياه المتوفرة حاليا, قال السيد نسيب انها بلغت 3.5 مليار متر مكعب على المستوى الوطني, ما يمثل وفرة تسمح بتلبية الحاجيات لمدة عامين على الاقل, باستثناء بعض السدود التي تعرف مستويات منخفضة, مثل سد عين الدالية بسوق اهراس الذي عرف نقص مياه "تاريخي" وسد قالمة وسد سكيكدة وسد برج بوعريريج.

وعموما, قال الوزير, ان نسبة امتلاء السدود بلغت 53 بالمائة و هي نسبة "جيدة" في هذه الفترة, خاصة و ان 70 بالمائة من كميات الامطار المخزنة في غضون العشر سنوات الأخيرة تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي ومارس من كل سنة, حسب الإحصائيات.

وأضاف الوزير انه اذا تم هذه السنة تسجيل نفس المنحى, فإن نسبة امتلاء السدود ستكون "مريحة جدا", مضيفا ان مخزونات السدود لا تمثل إلا 31 بالمائة من حجم 10.4 مليار متر مكعب المجندة سنويا للاستجابة للطلب, وأن الباقي يأتي من المياه الجوفية (64 بالمائة) ومحطات تحلية مياه البحر (4.5 بالمائة) ومحطات معالجة المياه المستعملة (0.5 بالمائة).