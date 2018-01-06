أصيب 25 شخصا بجروح إثر حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين اليوم السبت بتيارت, حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية للولاية.

وقد وقع الحادث بقرية تامدة التابعة لبلدية قرطوفة إثر انحراف ثم انقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على الخط الرابط بين ولايتي تيارت ومعسكر, وفق ذات المصدر.

وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لكل من تيارت والرحوية وادي ليلي لنقل المصابين الى مستشفى "يوسف دامرجي" لعاصمة الولاية.

وأفاد مدير ذات المؤسسة الاستشفائية مختار مقران أن كل الحالات تم التكفل بها مشيرا أنه لا توجد حالات خطيرة في صفوف الجرحى.