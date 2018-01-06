أعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريس اليوم السبت عن انشغاله إزاء التوترات الأخيرة بالمنطقة العازلة الكركرات داعيا المغرب وجبهة البوليزاريو إلى التحلي بضبط النفس.

في هذا الصدد صرح الناطق باسمه, فرهان حق أن "الامين العام جد منشغل بشأن تجدد التوترات بالمنطقة العازلة الكركرات الواقعة جنوب الصحراء الغربية بين الجدار الرملي المغربي والحدود الموريتانية".

كما أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن انسحاب جبهة البوليزاريو والمغرب من هذه المنطقة سنة 2017 كان "أمرا حاسما من أجل استحداث فضاء مناسب لاستئناف الحوار تحت اشراف مبعوثه الخاص, هورست كوهلير".

ودعا غوتيريس الطرفين الى التحلي "بضبط النفس وتفادي تصاعد التوترات" وكل عمل من شأنه تغيير الوضع بالمنطقة العازلة.