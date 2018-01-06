تفوق المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد على نظيره الكوبي بنتيجة (32-20), الشوط الأول (13-10), في مقابلة لعبت اليوم السبت بالدوحة, لحساب الجولة الثالثة من دورة قطر الدولية الودية.

وحقق أشبال الناخب الوطني سفيان حيواني أول فوز لهم في هذه المنافسة الودية, بعد هزيمتهم الثقيلة خلال خرجتهم الأولى أمام منتخب قطر بواقع (21-40), الشوط الأول (10-20) يوم امس الجمعة برسم الجولة الثانية من دورة قطر الدولية الودية.

وانطلقت الدورة بالعاصمة القطرية الدوحة, يوم الخميس الفارط, بفوز المنتخب القطري منظم الدورة على نظيره الكوبي بنتيجة (48-16), الشوط الأول (23-7), وتشارك في هذه الدورة خمسة منتخبات و هي قطر, الجزائر, كوبا وعُمان وإيران.

وسيخوض السباعي الجزائري لقاءه الثالث يوم الثلاثاء (9 يناير) ضد منتخب عُمان (30 سا 17), قبل أن يختتم المنافسة ضد إيران يوم الأربعاء (10 يناير) على الساعة الخامسة و النصف.

وتدخل هذه الدورة الدولية الودية, ضمن تحضيرات زملاء مسعود بركوس, لبطولة إفريقيا 2018 المقررة من 17 إلى 27 جانفي بالغابون.