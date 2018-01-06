تعثر فريق شباب قسنطينة, متصدر ترتيب بطولة الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم خارج قواعده امام نصر حسين داي (1-1) ضمن الجولة 16 من البطولة والتي شهدت مواصلة اتحاد البليدة "غرقه" في ذيل الترتيب, بالمقابل ارتقى فريق مولودية الجزائر الي الصف الرابع مستغلا تعادل وفاق سطيف وأضحى على بعد نقطة من اتحاد الجزائر صاحب المركز الثالث والمتعادل امام بارادو سلبا.

تقدم شباب قسنطينة بواسطة هدف اللاعب سيسي منذ الدقيقة الثالثة من المباراة, و تمكنت "النصرية" من العودة في المرحلة الثانية بفضل يوسفي الذي تألق في أول ظهور له مع النادي العاصمي وسجل هدف التعادل براسية في الدقيقة 64. ورغم هذا التعادل, يبقى "السنافر" في ريادة الترتيب برصيد 32 نقطة, في حين تتراجع النصرية الى المرتبة الثامنة برصيد 22نقطة.

من جهته لم يستغل اتحاد الجزائر فرصة اللعب على ميدانه, عمر حمادي ببولوغين, عندما "حل ضيفا" على نادي بارادو في الداربي العاصمي, وأنتهى اللقاء بالتعادل السلبي (0-0) نتيجة لا تخدمه كثيرا وبقي متأخرا عن الرائد بخمس نقاط. بالمقابل يبقى "الباك" في المرتبة الثامنة برصيد 22 نقطة.

بالمقابل, حققت مولودية الجزائر فوزا هاما على الضيف اتحاد بسكرة بهدفين نظيفين, وهي النتيجة التي تسمح ل"العميد" بالانقضاض على المرتبة الرابعة بـ26ن, مستغلة تعادل وفاق سطيف خارج قواعده, في حين يبقى "البساكرة" في المرتبة 14 بمجموع 13 نقطة.

نفس العملية أنجزها اتحاد بلعباس عندما اطاح بشباب بلوزداد (1-0), حيث ارتقى ابناء وادي المكرة الى الصف السابع ب23 نقطة, في الوقت الذي لا يزال يبحث فيه ابناء "العقيبة" عن أول فوز لهم منذ الجولة الثالثة, متراجعين الى المرتبة العاشرة .

من جهة اخرى, يبدو أن اتحاد البليدة بات "يشق طريقه" نحو الرابطة الثانية بعدما سقط على ارضه وامام جماهيره على يد مولودية وهران بهدف "قاتل", سجل في آخر لحظة من اللقاء.

وعلى اثر هذه الهزيمة يقبع ابناء مدينة "الورود" في مؤخرة الترتيب بثماني نقاط فقط وبفارق خمس خطوات عن صاحب الصف ما قبل الاخير مما يصعب اكثر فأكثر من مهمتهم في تحقيق البقاء, وهي النتيجة التي دفعت بالمدرب "البليدي" مصطفى سبع الى الاعلان عن استقالته, بينما تتقدم مولودية وهران الى الصف الخامس ب25 نقطة مناصفة مع وفاق سطيف.

هذا الاخير, وفي لقاءات امس الجمعة, عاد من العاصمة وتحديدا امام اتحاد الحراش بتعادل (0-0), غير ان النتيجة لا تخدم اي طرف,سيما النادي "الحراشي" الذي يحتل المرتبة 15 وما قبل الاخيرة ب13 نقطة, والذي يبقى بعيدا عن أول الناجين من السقوط بأربع نقاط كاملة.

وحققت شبيبة الساورة فوزا ثمينا عندما استضافت شبيبة القبائل ب(2-0), ليحافظ ابناء الجنوب على مركز الوصافة ب30 نقطة على بعد نقطتين من الرائد في حين, يبقى "الكناري" في الصف 12 ب17 نقطة و هو ما دفع بالمدرب ايت جودي الي اعلان استقالته.

من جهته عاد أولمبي المدية بتعادل ثمين من تاجنانت امام الدفاع المحلي ب(0-0), ليحتل نادي "التيطري" المرتبة ال12 بـ17 نقطة, أما الدفاع فقد ضيع نقطتين ثمينتين ويتقاسم المركز العاشر مع شباب بلوزداد ب18 نقطة.

النتائج والترتيب:

الجمعة :

دفاع تاجنانت - أولمبي المدية 0-0

اتحاد الحراش - وفاق سطيف 0-0

شبيبة الساورة - شبيبة القبائل 2-0

السبت :

اتحاد البليدة - مولودية وهران 0 - 1

مولودية الجزائر - اتحاد بسكرة 2 - 0

اتحاد بلعباس - شباب بلوزداد 1 - 0

نصر حسين داي - شباب قسنطينة 1 - 1

نادي بارادو - اتحاد الجزائر 0-0

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 32 16

2. شبيبة الساورة 30 16

3. اتحاد الجزائر 27 16

--. مولودية الجزائر 26 16

5. وفاق سطيف 25 16

-- مولودية وهران 25 16

7. اتحاد بلعباس 23 16

8 . نصر حسين داي 22 16

9. نادي بارادو 22 16

10. شباب بلوزداد 18 16

--. دفاع تاجنانت 18 16

12. شبيبة القبائل 17 16

--. أولمبي المدية 17 16

14. اتحاد بسكرة 13 16

--. اتحاد الحراش 13 16

16. اتحاد البليدة 8 16.