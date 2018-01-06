نجت عائلة تتكون من 06 أفراد من الموت، فيما حطّم بعض أثاث بيتها ، إثر انزلاق أرضي بالطابق الأرضي لإحدى عمارات حي 180مسكن تساهمي ببلدية وادي الزناتي بڨالمة.

استنادا إلى أحد أفراد العائلة المشردة منذ وقوع الحادثة ، أول أمس، فإنّ الوالدة البالغة نحو 60 سنة أصيبت بجروح على مستوى الرّأس ، بعد الانزلاق الأرضي للعمارة ، وأن بعض أثاث المنزل قد تحطّم.

وقع الانزلاق الترابي بالطابق الأرضي للعمارة 10 بالحي التساهمي 180 مسكن ضاحية سوق الفلاح، حيث تهاوت بعض الأثاث فجأة ، بعدما غارت أجزاء من البلاد التي تكون ،حسب المعلومات الأولية، بفعل غور المنطقة الترابية السفلية للعمارة المنجزة حديثا حسب العائلة المتضررة وسكان من العمارة نفسها.

وذكر لنا مساء اليوم السبت ، صاحب الشقة التي شهدت الحادثة لعائلة "لعموري" ، أنّ سكان العمارة في حالة ذعر كبيرة ، وأنّ عائلته غادرت الشقة لتسكن مع بعض الأقرباء . وتكشف هذه الحادثة حسب محدثنا وسكان من بلدة وادي الزناتي الأشغال الهشة التي ينجزها بعض المقاولين "ويغامرون بحياة الناس" ، خاصة والسكن تساهمي كما قالوا.