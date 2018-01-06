قرر مدرب شبيبة القبائل، عز الدين آيت جودي بصفة مفاجئة، الانسحاب من العارضة الفنية للفريق وذلك 48 ساعة بعد انهزام الشبيبة أمام شبيبة الساورة بهدفين دون مقابل.

وفي اتصال بــ " الخبر " من مساء اليوم ، أكد عز الدين آيت جودي أنه قرر الانسحاب من العارضة الفنية بمحض إرادته مع البقاء على عضويته في الهيئة المديرة للشبيبة. وقال آيت جودي لــ"الخبر" ، إنه "حان الوقت لاتخاذ مثل هذا القرار، وأنني أفضل أن أتفرغ لمهمتي كعضو في الهيئة المديرة للشبيبة".

في سياق متصل ذكرت مصادر من محيط الفريق أن عددا من الأسماء مطروحة لخلافة آيت جودي في العارضة الفنية، حيث تم الاتصال باللاعب السابق للشبيبة علي فرقاني، الذي ينتظر أن يتم اللقاء بينه وبين إدارة الفريق في الخامس عشر من الشهر الجاري، فيما يتم التفكير، في حال عدم التوصل لاتفاق مع فرقاني ، في المدرب الفرنسي ألان ميشال.