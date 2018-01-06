رد وزير السكن والعمران والمدينة على متابعين في صفحته في موقع التواصل الاجتماعي ”فايسبوك” طالبوه بزيارة ولاياتهم للوقوف على مدى تقدم مشاريع السكن في مختلف الصيغ، بالقول إنه حريص على مراقبة يومية ومتابعة مشاريعهم عن قرب، من خلال تجنيد فرق للمراقبة عبر كامل القطر الجزائري وتكثيف الخرجات الميدانية إلى الولايات، وأنه يولي أهمية كبيرة لهذه الخرجات رغم كثافة انشغالاته الحكومية، وأنه قد برمج رزنامة من الزيارات إلى كل الولايات يؤخذ في الحسبان فيها الأولوية حسب المشاكل والتأخرات في نسبة إنجاز المشاريع السكنية بها.



