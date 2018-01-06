أوضحت المنظمة غير الحكومية ضد الفساد "الشفافية المغربية" أن المغرب يعاني من فساد "متفشي و منظم" و أن كل مبادرات مكافحة الفساد التي تقودها الحكومة المغربية حتى الآن لم تمكن من تحقيق تحسن في مكافحة هذه الظاهرة.



وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية نقلا عن المنظمة أن هذه الأخيرة "أكدت يوم الجمعة أن المملكة تعاني من فساد متفشي و منظم, داعية الحكومة الى مزيد من المجهودات لمكافحته".

كما أكد الأمين العام لذات المنظمة, فؤاد عبد المومني أن "مبادرات مكافحة الفساد التي تقودها الحكومة المغربية لم تمكن من تحقيق تحسن في مكافحة هذه الظاهرة".



وشدد مومني "أن الوضع خطير و أن السلطات العمومية أقرت اخيرا ضرورة التحرك لكنها تتماطل في تنفيذ ما أعلنت عنه", منتقدا بوجه الخصوص "تأخر السلطات في تطبيق استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد و التي وافقت عليها الحكومة سنة 2015".



ويتمثل مخطط العمل هذا في تطبيق ما لا يقل عن 239 مشروع و تدابير في صيغة عشرة برامج خلال العشر سنوات القادمة.



و يتعلق الأمر بتدابير مؤسساتية و قانونية ذات طابع وقائي وعقابي بهدف مكافحة الفساد وكذا تدابير تربوية و تحسيسية ضد هذه الظاهرة.

كما أشار مومني كذلك الى أن مشروع القانون المتعلق بالحصول على المعلومات لا يحتوي على ترتيبات تضمن للمواطن امكانية حصوله على المعلومات.