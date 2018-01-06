ضيع وفاق سطيف، فوزا كان في متناوله أمام المستضيف اتحاد الحراش. ورغم أن المقابلة لعبت دون جمهور، إلا أن العقم الهجومي للوفاق استمر ولم يتمكن من تسجيل أي هدف، واكتفى أشبال المدرب بن شيخة بنقطة التعادل التي اعتبرها الأنصار إيجابية في بداية مرحلة العودة. وأكد مدرب وفاق سطيف، بن شيخة، عقب اللقاء، أن فريقه كان الأفضل فوق الميدان، وكان من الممكن وبكل سهولة العودة إلى سطيف بنقاط الفوز، خاصة وأن حارس مرمى الوفاق كان في راحة تامة طيلة أطوار الشوط الأول، إلا أن بن شيخة اعترف بأن مشكلة العقم الهجومي سبب رئيسي في النتيجة، وأكد على معالجتها بشكل سريع قبل مواجهة الكأس المقبلة أمام شبيبة الساورة في 15 جانفي الجاري.



من جهة أخرى، أقحم المدرب بن شيخة اللاعب عبد المومن جابو كأساسي في المباراة، عكس ما كان يتوقعه الجميع، بحكم أن جابو ضيع تربص إسبانيا ومكث في مدينة سطيف، علما وأن مدرب الوفاق أكد، في وقت سابق، أنه سيخص جابو بتدريبات خاصة من أجل استرجاع لياقته، قبل إقحامه في المنافسات الرسمية، زيادة على أن آخر مقابلة رسمية خاضها اللاعب المذكور كانت أمام اتحاد العاصمة يوم 12 ديسمبر الماضي، ليغيب بعدها عن لقاء اتحاد بلعباس ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب، ثم لقاء مشعل حاسي مسعود في لقاء الكأس.



أما رئيس الفريق، حسان حمّار، الذي لم يكن راضيا عن نتيجة اللقاء، فقد غادر الملعب دون أي تصريحات تذكر، فيما ذكرت مصادر من محيط النادي أن حمّار يركز بشكل كبير على توفير الموارد المالية للنادي خلال الفترة القادمة، بعد تجديد الركائز أمثال جحنيط وجابو، مقابل اشتراطه الحصول على مبلغ 7 ملايير سنتيم مقابل تسريح اللاعب حدوش زكريا إلى أحد النوادي في البرتغال.



