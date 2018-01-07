أعلن الرئيس الأمريكي دولند ترامب ،أمس السبت ، في تصريح يتناقض تماما مع السياسة التي اتبعها تجاه بيونغ يانغ طيلة عام من رئاسته أنه على استعداد لإجراء محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، معبرا عن أمله بأن تنجح المحادثات المرتقبة بين الكوريتين في خفض التوتر بشبه الجزيرة الكورية.

وردا منه على سؤال عن إمكان إجراء محادثة عبر الهاتف مع زعيم كوريا الشمالية قال ترامب من منتجع كامب ديفيد الرئاسي "أنا أؤمن على الدوام بالمحادثات".

أضاف الرئيس الأمريكي "سأفعل ذلك بالطبع، ليست لدي أدنى مشكلة بذلك"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا لا يمكن أن يتم بدون شروط مسبقة.

كما رحب ترامب بمؤشرات التهدئة بشبه الجزيرة الكورية ومن بينها المشاركة المرجحة لكوريا الشمالية بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكوريا الشمالية.

وقد عبر الرئيس الأمريكي عن الأمل بأن تتخطى المحادثات المرتقبة بين الكوريتين الإطار الرياضي.

وقال ترامب "أود أن أراهم يتطرقون لما هو أبعد من دورة الألعاب الأولمبية"

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي غداة اتفاق الكوريتين على إجراء أول حوار رسمي بينهما منذ أكثر من سنتين لمناقشة مشاركة كوريا الشمالية بدورة الألعاب الأولمبية.