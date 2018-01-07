دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس المغرب والصحراء الغربية إلى التحلي بضبط النفس، في أعقاب توتر الأوضاع في المنطقة بين الطرفين في الآونة الأخيرة .

وصرح الناطق باسم غوتيريس فرهان حق، أمس السبت، بأن "الأمين العام جد منشغل بتجدد التوترات بالمنطقة العازلة الكركرات الواقعة جنوب الصحراء الغربية بين الجدار الرملي المغربي و الحدود الموريتانية".

وعرفت منطقة الكركرات خلال اليومين الماضيين تصعيدا بين الطرفين، حيث وجه عمر هلال، ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، منددا بما وصفه "تصرفات غير مسؤولة" التي يزعم أن جبهة البوليساريو ارتكبتها في الكركرات.

وزعمت الرباط في رسالتها أن البوليساريو أقدمت على "نشر شاحنتين صغيرتين تحملان أربعة عناصر عسكرية من الجبهة في المنطقة الكركرات العازلة، وبدأت في السيطرة على السيارات التي تمر عبر المنطقة".

من جانبها، عزت جبهة البوليساريو التوترات الحالي في الكركرات إلى "الخرق المغربي السافر" لاتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين، وذلك من خلال فتح معبر من طرف واحد في المنطقة العازلة، حسب بيان للجبهة أوردته وكالة الأنباء الصحراوية.

والكركرات هي منطقة حدودية عازلة منزوعة السلاح ، تمتد على مدى 5 كيلومترات بين الصحراء الغربية والمغرب وموريتانيا، وهي خالية من أي وجود عسكري للأطراف الثلاثة، لكنها تعد مسرحا للتوترات والتصعيد بين الرباط وجبهة البوليساريو.