استعاد الدولي الجزائري رياض بودبوز مستواه وإمكانياته الفنية مع ناديه بيتيس اشبيليا الاسباني بعد تعافيه النهائي من الاصابة التي كان يعاني منها و هذا خلال لقاء الداربي الكبير الذي جمعه أمس أمام نادي اشبيليا، و سجلت فيه ثمانية أهداف كاملة حيث عاد الفوز فيها للدوليين الجزائريين ماندي و بودبوز بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

و دخل ثنائي الخضر كأساسيين في اللقاء ، حيث أدى المدافع ماندي دوره في الدفاع مساهما في توقيف العديد من الحملات الهجومية للفريق الخصم ، في حين كان بودبوز وراء تمريرات حاسمة انتهت في شباك الخصم.

و عن الفوز المحقق في الداربي نشر بودبوز تعليقا لمناصري ناديه بيتيس قائلا " لقد كان ورائي محبي النادي حيثما كنت عند اجراء عملية الاحماء .. انها ثقة كبيرة و أنا احب اللعب في ميدان اشبيليا و أن نكون هنا كعائلة واحدة ".