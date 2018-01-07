نزل وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان اليوم بولاية البويرة، للوقوف على أهم المشاريع المتعلقة بقطاعه، حيث دشن إزدواجية الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلدية البويرة وبلدية حيزر على مسافة 10 كلم بالإضافة إلى وقوفه على تقدم الاشغال بالطريق السيار الرابط بين تيزي وزو و الطريق السيار شرق غرب مقطع البويرة على مسافة 14 كلم عند نقطة أشغال حفر النفق.

وأوضح الوزير الذي قام بزيارة عمل و تفقد إلى هذه الولاية خلال معاينته الطريق السيار شرق غرب الذي انتهت به الاشغال على مسافة 33 كلم بين البويرة والاخضرية بالقول " الجهود تبقى منصبة على ربط ولاية البويرة بالأقطاب الكبرى عن طريق محولات لتستفيد ولايات كل من تيزي وزو والمسيلة والمدية وحتى الجنوبية منها ويكون لها منفذ يفتح لها آفاقا واعدة في مجال التنمية لاسيما وأن هذه الولاية فلاحية وسياحية بامتياز".

ودعى ذات الوزير المؤسسات المكلفة بالإنجاز إلى ضرورة تسليم المشاريع في آجالها المحددة وذلك نظرا لأهميتها والتحديات الكبيرة التي تنتظر الدولة في مواجهة انخفاض أسعار البترول دوليا واعتمادها على المنتوج المحلي.

وأفاد زعلان بأنه قد تم الشروع في عمليات بناء وتجديد وعصرنة خط السكة الحديدية على المستوى الوطني، لاسيما الخط المزدوج الرابط بين الثنية وبرج بوعريريج مشيرا إلى أن المشروع في الاستغلال الفعلي لخط السكة الحديدية سيكون بالتوازي مع استغلال الثروات الفلاحية للولاية ونقل البضائع والمسافرين وذلك بعد استكمال عصرنته وتجديد الكهرباء ووضع الإشارات اللازمة.