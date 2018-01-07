

يواصل لليوم العاشر على التوالي، عمال الأمن " إي أس أس " المقدر عددهم بـ 27 عاملا العاملين لدى شركة أمن المنشآت الطاقوية بولاية الجلفة اعتصامهم أمام قاعدة الحياة الصينية المكلفة بمشروع الطاقة الشمسية ببلدية عين الإبل جنوب ولاية الجلفة.

واحتج عمال الأمن عن نتائج المسابقة المعلن عنها و التي ضمت أسماء لا يستحق أصحابها العمل لأنهم تفتقد لديهم الخبرة و حتى شروط السن، معتبرين ذلك هضم لحقوقهم و إقصاءهم من العمل و توظيف آخرين.

و أكد بيان المحتجين أن قضيتهم أصبح يسودها الغموض و أنهم علموا أن الشركة الدولية لأمن الجنوب "إي اس اس" تمر بظروف صعبة من ناحية الإمكانيات و حتى من ناحية الرواتب.

ونصب المعتصمون خياما بجوار القاعدة رغم الظروف المناخية الصعبة و رفعوا فوقها شعارات "لا للحقرة و التهميش" "نريد حقنا في التوظيف".

وكان المحتجون قد انتظروا لمدة تزيد عن 20 شهرا من أجل إدماجهم في أمن المنشآت الطاقوية فرع "سونلغاز" كما تم في ولايات أخرى، لكنهم تفاجؤا بإقصائهم من قائمة الناجحين.

و قال ممثل العمال س.عبد الباسط في حديثه لـ " الخبر " إن العمال تلقوا وعودا بإدماجهم نظرا لمشقة العمل الذي كانوا يمارسونه، و أنهم قاموا بالحراسة في أخطر المواقع التي تتواجد بها مشاريع وحدات "سونطراك"، لكنهم في الأخير وجدوا في القائمة أسماء لأشخاص ليست لديهم أي خبرة في العمل.

و أضاف المتحدث أنه رغم الاحتجاج والاعتصام في مكان حساس إلا أنه لحد الساعة لم يزرهم أي مسؤول معني لمحاورتهم أو إقناعهم.

و طالب المحتجون من وزارتي العمل و الطاقة بفتح تحقيق في التجاوزات المسجلة و التحقيق في القائمة الاسمية للناجحين.

و هدد المحتجون أنهم في حالة عدم تلبية مطالبهم سوف ينقلون احتجاجهم الى مقر وزارة الطاقة و المناجم.

