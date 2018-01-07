لقي عون بميناء وهران حتفه خلال أداء مهامه، مساء أمس السبت، نتيجة تعرضه لحادث دهس بآلية لحمل الحاويات، حسب ما ذكرته،هذا الأحد، مصالح الحماية المدنية.

وكان الضحية البالغ من العمر 41 سنة بصدد القيام بعمله في إحصاء الحاويات على مستوى رصيف التفريغ لميناء وهران بعد رسو باخرة تجارية.

و لم ينتبه العامل إلى تحرك آلية حمل الحاويات التي كانت تسير باتجاهه ، فتعرض لحادث الدهس الذي لفظ على إثره أنفاسه الأخيرة.

هذا و فتحت المصالح المعنية تحقيقا في ملابسات الحادث، وفق ما أشار إليه نفس المصدر.