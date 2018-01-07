أعلن جيفري أونيما وزير خارجية نيجيريا على بدأ تسريع عملية إجلاء مواطنيه من ليبيا، وأضاف أن نيجيريا سترسل طائرتين إلى ليبيا لإعادة نحو 800 من مواطنيها الراغبين في العودة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع الوزير في قوله على هامش مؤتمر بطرابلس، "الحقيقة أن عددا كبيرا من النيجيريين عانوا بشدة ومروا بتجارب صادمة و الهدف الرئيسي هو إعادة هؤلاء النيجيريين لوطنهم بأسرع وقت ممكن".

وأفاد الوزير بأنه تفقد مركزين لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، حيث التقى عددا من مواطنيه، وأكد ان العديد منهم غير مسجلين أو انهم في مراكز احتجاز لا تخضع لسيطرة السلطات.

من جهته قال وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، في تصريح لوسائل الإعلام، عقب اجتماعه بوزيري الخارجية النيجيري جيفري أونيما، والكونغولي إيمانويل إيلونغا في طرابلس إن الوزيرين جاءا للإطلاع على رعايا بلديهما الموجودين في مراكز الإيواء المؤقتة ".