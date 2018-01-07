انطلقت اليوم الأحد، التسجيلات عبر "VFS global" للحجز على مواعید لتقديم الملف الخاص بالتأشيرة الفرنسية، على أن تبدأ عملية أخذ المواعيد ابتداء من يوم 9 أفريل القادم.

وأفاد الموقع عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي ان مواعيد التسجيل ابتداء من صباح الیوم (50:10) محجوزة لإيداع الملفات يوم 25 أفريل بالنسبة للتأشیرات قصیرة الأجل ويوم 23 أفريل للتأشیرات طويلة الآجال.

ويتم التسجیل لحجز المواعید من أجل الحصول على التأشیرة الفرنسیة عبر الموقع التالي: http://www.vfsglobal.com/France/Algeria