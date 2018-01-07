أصدرت مصالح الأرصاد الجوية، نشرية خاصة، اليوم الأحد، أعلنت فيها عن تساقط الثلوج على المرتفعات الغربية والوسطى الغربية، التي يفوق علوها ألف متر.

الولايات المعنية، هي النعامة، البيض، الأغواط، وتمتد صلاحية النشرية بالنسبة لهذه الولايات من الساعة السادسة من مساء يوم الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين.

أما بالنسبة لولاية تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية والجلفة، فتكون صلاحية النشرية من منتصف ليلة غد، إلى غاية منتصف نفس اليوم.

وأشارت النشرية أن سمك الثلوج يتراوح بين 10 و15 سم.