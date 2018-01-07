دعا مدير التربية لولاية تيزي وزو محمد لعلاوي، عشية عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، الأساتذة المضربين إلى الحوار والتعقل مستهجنا قرار الكنابست بمواصلة الإضراب.

وصرح مدير التربية لولاية تيزي وزو لإذاعة الجزائر من تيزي وزو "ندرك أن هنالك ضمائر حية في أوساط الأساتذة، لذلك نطالب بأن لا يتخذوا التلاميذ كرهائن بل ليستمعوا إلى هؤلاء ولدعاة الحوار والتفاوض ".

وأضاف قائلا "نحن خلال العطلة باشرنا حوارا مفتوحا مع كل جمعيات أولياء التلاميذ وأبواب الحوار ستبقى مفتوحة للجميع، لا سيما وان قرار المحكمة أكد أن الإضراب غير شرعي".

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه بعض المؤسسات التربوية بولاية تيزي وزو موجة إضراب ينفذه معلمون مما أدى إلى شل المسيرة الدراسية في هذه المدارس حتى بعد نهاية العطلة الشتوية.