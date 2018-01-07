أعلن نادي ليفربول الإنجليزي أنه سيعوض عشاق اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو الذين اشتروا قميصه هذا الموسم، بعد أن تأكد رحيله إلى برشلونة الإسباني.

وسيقدم النادي قسائم شرائية بقيمة 50 جنيه إسترليني (68 دولار أميركي تقريبا) لكل من عشاق كوتينيو الذين اشتروا قميصه لموسم 2017/18 كتعويض بالحد الأدنى عن خيبتهم من مغادرة اللاعب البرازيلي.

وانضم كوتينيو إلى صفوف "البلاوغرانا" بموجب عقد يمتد لما تبقى من الموسم الحالي، بالإضافة إلى خمسة مواسم أخرى، علماً أن قيمة كسر العقد تبلغ 400 مليون يورو.

وقدرت تقارير إعلامية قيمة انتقال كوتينيو بـ 160 مليون دولار مما يجعله ثالث أغلى لاعب في العالم بعد مواطنه البرازيلي نيمار(222 مليون دولار من برشلونة إلى باريس سان جرمان)، والفرنسي كيليان مبابي (180 مليون دولار من موناكو إلى باريس سان جرمان).

وسيكون على عشاق كوتينيو عرض القميص على متاجر النادي ليكونوا مخولين للحصول على التعويض بقسيمة شرائية من ذات المتاجر بقيمة 50 جنيه إسترليني، علما أنهم سيحتفظون بالقمصان لديهم.