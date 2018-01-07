قال المدير العام للصيدلية بوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات،الدكتور حمو حافظ، في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة، أن خلية لمتابعة توفير الأدوية في الصيدليات ستستحدث في الـ 10 من شهر جانفي.

وأضاف ممثل وزير الصحة أن استحداث الخلية سيكون ضمن اجتماع لجنة التشاور التي تضم إلى جانب وزارة الصحة كل الفاعلين و الشركاء في مجال الصيدلة، يوم الأربعاء، القادم وستضطلع هذه الخلية بمهمة توفير الأدوية في الصيدليات وإزالة العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك، وأن الوزارة ملزمة بتزويد المواطنين بالأدوية بشكل منتظم.

و أشار المدير العام للصيدلية، أن نفقات الصيدلية المركزية للمستشفيات بلغت العام الفارط 88 مليار دينار متوقعا وصولها إلى 94 مليار دينار في 2018.

وفند ممثل وزارة الصحة وجود ندرة في بعض الأدوية المتعلقة بمرض السرطان قائلا " قد يكون نقصا مرده ارتفاع الطلب على الصيدليات العالمية الممونة لبعض الأصناف والتي تلجأ إلى ترشيد التوزيع ".

ونفى الدكتور حافظ شبهة التأخر عن الصيدلية المركزية للمستشفيات في إرسال طلبيات الأدوية في الآجال المحددة مؤكدا قيامها بعملها على أكمل وجه من خلال إبرامها للعقود مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المستشفيات من ألأدوية.

و تحرير برامج استيراد الأدوية سيكون في وقته المحدد مشيرا إلى فتح استقبال البرامج المحتملة لاستيراد الأدوية في الفاتح من أوت وحتى الـ14 أكتوبر الفارط.