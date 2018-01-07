أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي،أمس السبت، سبعة مهربين وحجزت عدة مركبات وكمية من المواد الغذائية ببرج باجي مختار وعين قزام، وفق ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وذكر البيان "في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 06 جانفي 2018، بكل من برج باجي مختار وعين قزام، سبعة مهربين وحجزت شاحنتين، ومركبتين رباعيتي الدفع، وقنبلة يدوية، وكمية من المواد الغذائية".

هذا، وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بوهران، أربعة تجار مخدرات وضبطت 49 كيلوغرام من القنب الهندي، وفقا لذات المصدر.

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من بجاية وتبسة، شخصين بحوزتهما ثلاثة أسلحة نارية، و498 خرطوشة من مختلف العيارات، ومنظاري ميدان، وأسلحة بيضاء وأغراض أخرى، بينما حُجز 30 قنطارا من مادة التبغ بالوادي.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان و وأدرار، وفقا للبيان.