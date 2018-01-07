قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في بغداد يوم الأحد إن بلاده سيبدأ في تصدير النفط من حقول كركوك الشمالية إلى إيران قبل نهاية يناير الجاري.

وأضاف اللعيبي أن حوالي 30 ألف برميل يوميا من الخام ستُنقل بالشاحنات إلى مصفاة كرمانشاه الإيرانية عند بدء التصدير.

ويأتي نقل الخام بالشاحنات إلى إيران ضمن اتفاق مبادلة أعلنه البلدان ديسمبر الماضي للسماح باستئناف صادرات الخام من حقل كركوك.

واتفق العراق وإيران على مبادلة ما يصل إلى 60 ألف برميل يوميا من الخام المنتج من كركوك بنفط إيراني للتسليم في جنوب العراق.

وتوقفت مبيعات خام كركوك منذ أن استعادت القوات العراقية السيطرة على الحقول من الأكراد في أكتوبر الماضي.

وكانت القوات الكردية سيطرت على حقل كركوك في 2014 عندما انهار الجيش العراقي في مواجهة ما يسمى بـ "تنظيم الدولة الإسلامية" وذلك في خطوة حالت دون سيطرة المسلحين على حقول النفط بالمنطقة.

و يخطط العراق وإيران أيضا لبناء خط أنابيب لنقل النفط من كركوك دون الحاجة إلى نقله بالشاحنات حسبما ذكر اللعيبي الشهر الماضي.

وقد يحل خط الأنابيب المزمع محل خط التصدير الحالي من كركوك عبر تركيا والبحر المتوسط.