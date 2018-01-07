اعتقلت السلطات الإيرانية الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد لتأييده للمظاهرات التي تشهدها عدة مدن بالبلاد, حسبما أوردته مصادر اعلامية.

وذكرت وسائل الاعلام نقلا عن مصادرها في طهران أن "السلطات الإيرانية اعتقلت الرئيس السابق محمود احمدي نجاد بتهمة دعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البلاد", مؤكدة ان القرار وافق عليه المرشد الأعلى علي خامنئي, موضحة أن السلطات في إيران اتخذت مثل هذا القرار بسبب تصريحات احمدي نجاد في مدينة بوشهر جنوبي إيران التي اعتبرت "تحريضا على الاضطرابات".

وكان أحمدي نجاد قد خاطب سكان بوشهر في أواخر ديسمبر 2017, وانتقد الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني وحكومته, متهما إياهم بالابتعاد عن مشاكل الشعب" و "احتكار الثروة العامة".

يشار إلى أن أحمدي نجاد تولى رئاسة ايران لفترتين متتاليتين - من عام 2005 إلى عام 2013, وفي عام 2009 بعد انتخابه للفترة الثانية, خرجت احتجاجات في البلاد ضد إعادة انتخابه.

وشهدت العديد من المدن في إيران, بما في ذلك طهران ومشهد وأصفهان وراشت, احتجاجات مناهضة للحكومة منذ 28 ديسمبر 2017, حيث استنكر المتظاهرون الظروف المعيشية من بطالة و فقر وارتفاع تكاليف المعيشة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد شدد في جلسته التي عقدت بطلب من الولايات المتحدة أمس السبت, على ضرورة احترام حق الشعب الايراني في الاحتجاج, معتبرا أن المظاهرات الأخيرة التي شهدتها مدن ايرانية بسبب تردي الوضع الاقتصادي و ارتفاع اسعار المواد الاساسية "شأن داخلي", و" لا تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين", وأن "طرح هذه القضايا تعد خارج نطاق المسؤوليات المناطة للمجلس".