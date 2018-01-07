اعتقلت السلطات الإيرانية الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد لتأييده المظاهرات التي تشهدها عدة مدن بالبلاد، حسبما أوردته مصادر إعلامية.

وذكرت وسائل الإعلام نقلا عن مصادرها في طهران أن "السلطات الإيرانية اعتقلت الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بتهمة دعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البلاد"، مؤكدة أن القرار وافق عليه المرشد الأعلى علي خامنئي، موضحة أن السلطات في إيران اتخذت مثل هذا القرار بسبب تصريحات أحمدي نجاد في مدينة بوشهر جنوبي إيران التي اعتبرت "تحريضا على الاضطرابات".

وكان أحمدي نجاد قد خاطب سكان بوشهر في أواخر ديسمبر 2017، وانتقد الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني وحكومته، متهما إياهم بالابتعاد عن مشاكل الشعب" و"احتكار الثروة العامة".

يشار إلى أن أحمدي نجاد تولى رئاسة إيران لفترتين متتاليتين - من عام 2005 إلى عام 2013، وفي عام 2009 بعد انتخابه للفترة الثانية، خرجت احتجاجات في البلاد ضد إعادة انتخابه.

وشهدت العديد من المدن في إيران، بما في ذلك طهران ومشهد وأصفهان وراشت، احتجاجات مناهضة للحكومة منذ 28 ديسمبر 2017، حيث استنكر المتظاهرون الظروف المعيشية من بطالة و فقر وارتفاع تكاليف المعيشة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد شدد في جلسته التي عقدت بطلب من الولايات المتحدة أمس السبت، على ضرورة احترام حق الشعب الإيراني في الاحتجاج، معتبرا أن المظاهرات الأخيرة التي شهدتها مدن إيرانية بسبب تردي الوضع الاقتصادي و ارتفاع أسعار المواد الأساسية "شأن داخلي" و" لا تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين"، وأن "طرح هذه القضايا تعد خارج نطاق المسؤوليات المناطة للمجلس".