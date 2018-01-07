رست اليوم الأحد بميناء الجزائر مفرزة سفن حربية للقوات البحرية الصينية في توقف يدوم خمسة أيام في إطار التعاون العسكري بين البلدين، حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات البيان أنه "في إطار التعاون العسكري بين الجيش الوطني الشعبي وجيش التحرير الشعبي الصيني، رست اليوم 07 جانفي 2018 بميناء الجزائر، مفرزة سفن حربية للقوات البحرية الصينية في توقف يدوم خمسة أيام".

وأضاف المصدر ذاته أنه "على هامش هذا التوقف، تم استقبال قائد المفرزة من طرف قائد الواجهة البحرية الوسطى، كما تم إعداد برنامج ثري من النشاطات الثقافية والرياضية على شرف الوفد الصيني".

وتتشكل مفرزة السفن الحربية التابعة للقوات البحرية الصينية من ثلاث (03) سفن هي: المدمرة قاذفة الصواريخ " HAIKU N 171" والفرقاطة قاذفة الصواريخ "YUEYANG F-575" وسفينة ناقلة بترول للإسناد " QINGHAIHU N 885".

وذكر بيان وزارة الدفاع الوطني أن "هذا التوقف، الذي يدخل في إطار تعزيز علاقات الصداقة بين جيشي البلدين، يهدف إلى توطيد التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين قواتنا البحرية والقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني".