جددت اليوم الأحد تنسيقية ولاية تيزي وزو للاتحادية الوطنية لأولياء التلاميذ ندائها للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي الأطوار للتربية (كناباست) باستئناف الدروس.

"ندعو نقابة الكناباست التي دخلت في إضراب عن العمل غير محدود منذ 20 نوفمبر الماضي للتعقل و التنازل قليلاي بتجميد الإضراب الذي تشنه و الالتفاف حول طاولة المفاوضات مع السلطات بهدف إيجاد حل لهذا الصراع الذي لا يساعد أي شخص و يعاقب أطفالنا الذين نال منهم اليأس" كما قال السيد لحسن عليي المنسق المحلي لاتحادية أولياء التلاميذ.

وبعدما أثارت وضعية تعليم أبنائهم قلقهمي اجتمع صبيحة اليوم ممثلو جمعيات أولياء التلاميذ بمديرية التربية لمحاولة إيجاد مخرج لهذا الصراع.

و أعرب أولياء التلاميذ في هذا الاجتماعي الذي حضره المدير المحلي للتربية أحمد لعلاوي عن قلقهم بشأن مستقبل أطفالهم الذين قد يفقدون السنة الدراسية بسبب هذا الإضراب.

وقررواي في نهاية هذه الجلسة أن يحاولوا مرة أخرى إقناع أعضاء مكتب الكناباست الذين يطالبون برحيل اثنين من مديرية التربية في أعقاب "الاعتداء الذي تعرضت له أستاذة من قبل عون شرطة في مبنى مديرية التربية بحضور هذين المسؤولين "ي وفقا لهذه النقابة وقف هذا الإضراب لتجنب "جعل التلاميذ رهائن".

و كانت هذه الاتحادية التي تسعى لأن تقوم بإجراء وساطة بين الكناباست و مديرية التربية بهدف وضع حد لهذا الإضراب و تجنب الإضرار بتدريس الأطفال قد نظمت نشاطات في هذا المسعى منها مسيرة 25 ديسمبر الفارط حشدت خلالها أولياء التلاميذ و التلاميذ الذين أعربوا عن خوفهم من "سنة بيضاء".

وفي هذا الاجتماعي أكد مدير التربية مجددا إمكانية الحديث مع المضربين حول "المقترحات و الخطوات البناءة" من أجل تسوية هذا الصراع و "استئناف الدروس محذرا من اتخاذ مصالحه تدابير تنظيمية أخرىي بالإضافة إلى تلك المطبقة بالفعل بما في ذلك عدم دفع مرتب شهر ديسمبر و هو الإجراء الذي سوف يتخذ ضد المضربين إذا استمروا في موقفهم لأنه وفقا لهي "لا يمكننا دفع مستحقات شخص لا يعمل".