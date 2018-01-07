يشارك المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، رئيس آلية الأفريبول، على رأس وفد هام، يومي 8 و 9 يناير الجاري بأديس أبابا (إثيوبيا)، في أشغال الاجتماع العادي الـ 13 لرؤساء أجهزة الشرطة والأمن بالدول الإفريقية وكذا الاجتماع الـ10 للجنة الفنية المتخصصة المعنية بمجالات السلامة والأمن، حسب ما أورده اليوم الأحد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح نفس المصدر أن هذين الاجتماعين اللذين سيحتضنهما مقر مفوضية الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الأثيوبية, سيجريان بحضور مسؤولي أجهزة الأمن الإفريقية إلى جانب خبراء الاتحاد الإفريقي وكذا ممثلي رؤساء الهيئات والمنظمات الأمنية الإقليمية، الجهوية والدولية.

وسيستعرض اللواء هامل، خلال مشاركته في هذين الاجتماعين، "آفاق تدعيم وتعزيز أسس التعاون الأمني بين أجهزة إنفاذ القانون بالدول الإفريقية في مجال مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها ضمن آلية الأفريبول".

كما سيتم "دراسة ومناقشة جملة من المواضيع الهامة التي تعني بمجالات الأمن والسلامة في المجتمعات الإفريقية وكذا بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية والمنظمات الأمنية الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات والرهانات الأمنية الحديثة".