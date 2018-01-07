جدد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات, مختار حسبلاوي, اليوم الاحد بالجزائر العاصمة, التزامه بإيجاد حلول للمطالب المطروحة من طرف الاطباء المقيمين في اطار "حوار مسؤول وبنّاء".

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش عرضه حصيلة نشاطات ميزانية قطاع الصحة لسنة 2015 امام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني, أن "أبواب الوزارة تبقى مفتوحة أمام الاطباء المقيمين", مشيرا الى أنه سيتم "التكفل بهذا الملف" وأنه تم "الأخذ بعين الاعتبار كل النقاط المطروحة الخاصة بقطاع الصحة".

وقال في هذا الصدد: "سنحاول ايجاد حلول مناسبة لكل المشاكل في اطار حوار موضوعي بنّاء ومسؤول".

وقد رفع الاطباء المقيمون مطالب تتعلق أساسا بالخدمات الاجتماعية, الخدمة العسكرية والخدمة المدنية.

وبخصوص مطلب إعادة النظر في الخدمة المدنية, اعتبر الوزير أن هذه الخدمة "أكثر من ضرورية", مبرزا أهمية "تكييفها وتطويرها من خلال تحسين ظروف العمل ونوعية النشاط التقني الى جانب توفير كل الاجهزة الطبية للتكفل الجيد بالمرضى وتحسين ظروف العمل".

وأكد الوزير في هذا الاطار ان القانون الجديد للصحة "سيساهم في تحسين وتطوير هذه الخدمة" مجددا "التزامه بتحسين وترقية مستوى تسيير المؤسسات الاستشفائية لتقديم الخدمة الصحية اللائقة لكل المرضى".