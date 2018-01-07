مشروع كهربة طريق السكة الحديدية الثنية-برج بوعريرج

أخبار الوطن
7 يناير 2018 () - الخبر أونلاين/واج
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سيتم بعث أشغال انجاز مشروع كهربة خط السكة  الحديدية الثنية (بومرداس)-برج بوعريريج بمجرد انتهاء المرحلة النهائية للدراسة الخاصة به أي نهاية شهر أوت القادم, حسبما أعلن عنه اليوم الأحد  بالبويرة وزير الأشغال العمومية و النقل, عبد الغاني زعلان.

و قال الوزير خلال ندوة صحفية نشطها على هامش زيارته للولاية "أن أشغال مشروع  ازدواجية السكة الحديدية الثنية-برج بوعريريج سيتم بعثها في نهاية المرحلة  النهائية من الدراسات التي تجرى حاليا".

"و سيتم الانتهاء من المرحلة النهائية من دراسات هذا المشروع الكبير بحلول 22  أوت " وفقا للتفاصيل المقدمة بعين المكان للوزير الذي تفقد موقع تنصيب  الشركات المكلفة بإنجاز هذا المشروع.

و بالنسبة للإدارة المشرفة على هذا المشروع ي فقد تم إسنادها إلى مكتب دراسات  ألماني- فرنسي فيما ستتكفل مجموعة من المؤسسات الصينية - التركية بإنجازه على  أرض الواقعي وفقا للشروحات التي قدمت بعين المكان إلى السيد زعلان الذي أكد أن إطلاق المشروع و سرعة تنفيذه يتوقفان على "الحالة المالية للبلاد".

و يتضمن هذا المشروع الكبير انجاز 76 جسرا من السكة الحديدية و جسور عملاقة  بطول إجمالي يبلغ 8ر22 كمي فضلا عن انجاز 22 نفقا على مسافة إجمالية قدرها  54ر16 كم و 24 من الممرات العلوية و 20 أخرى تمثل جزءا من هذا المشروعي وفقا لما أوضحه المسؤولون القائمون على دراسات المشروع  للوزير.

و من خصائص هذا الخط من السكة الحديدية في المستقبل أنه سيوفر حركة مرور  مزدوجة للمسافرين و البضائع كما أنه سيكون مجهزا بنظام إشارات حديثة و كهربة  بسعة 25 كيلو فولت / 50 هرتز. وسيتم بناء الخط دون معابر , وفقا للتفاصيل التي جمعتها وأج خلال هذه الزيارة.

و"يهدف هذا المشروع إلى ضمان حركة مرور مزدوجة للمسافرين و البضائع و كذلك  إلى تحسين الخط للسماح بتحقيق سرعة أعلى مما سيساعد على التقليل من وقت السفر  و جعلها أكثر قدرة على المنافسة. كما سيحسن ظروف التشغيل من خلال إنشاء محطة  متعددة الوسائط في البويرة وإدماج التكنولوجيا المتطورة و الإشارات و  الاتصالات الحديثة", يضيف السيد زعلان.

في إطار هذا المشروع, "سيتعين على المؤسسات المكلفة بالإنجاز دمج مستوى عال و  متطور من الأمن خاصة بالنسبة للأنفاق" أوضح الوزير خلال زيارته, مضيفا :  "بمجرد الانتهاء من المشروع سيعطى دفعة جديدة لمسيرة التنمية الاجتماعية  والاقتصادية في منطقة الوسط".

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