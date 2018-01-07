أقدمت سفارة فرنسا و القنصلية العامة لفرنسا بالجزائر العاصمة على تغيير الشركة المانحة لمواعيد إيداع ملفات طلب التأشيرات و ذلك ابتداء من 9 ابريل المقبل, حسبما جاء اليوم الاحد في بيان لسفارة فرنسا بالجزائر العاصمة.

و ذكر البيان انه "ابتداء من اليوم الاحد 7 يناير, يتعين على الأشخاص التابعين لدائرة القنصلية العامة لفرنسا بالجزائر العاصمة الراغبين في الحصول على موعد لإيداع ملف طلب تأشيرة ما بعد تاريخ 9 ابريل 2018, تقديم طلبهم لدى "في أف أس غلوبال" (VFS Global) على الموقع الالكتروني (www.vfsglobal.com/France/Algeria)".

و اضاف ذات المصدر ان "المواعيد يجب ان تؤكد من خلال الدفع المسبق لتكاليف الخدمة في وكالة لبنك القرض الشعبي الجزائري ثم من خلال القيام في شهر يناير 2018 بفتح الدفع المسبق عبر الانترنيت باستعمال البطاقة البنكية, مضيفا أن الموقع الالكتروني لVFS Global يحتوي على كل تفاصيل اجراء الحصول على موعد".

و للحصول على معلومات اضافية تم وضع مصلحة استعلامات تحت تصرف طالبي المواعيد يمكن الاتصال بها على رقم الهاتف 08 55 98 41 213+ أو عن طريق البريد الالكتروني [email protected] من يوم الاحد على الساعة 08.00 الى يوم الخميس على الساعة 16.00.

و يجدر التذكير انه لن يكون هناك تغيير بالنسبة للمواعيد المحددة إلى غاية 29 مارس 2018 بحيث تودع طلبات التأشيرات بمركز "تي أل أس كونتاكت" (TSL Contact) و يتم الحصول على المواعيد حسب الاجراء الساري عبر الموقع الالكتروني (https://fr.tlscontact.com/dz/alg/index.php)".

و أضاف ذات المصدر ان القنصلية العامة تضع "يوميا على موقعها الالكتروني عدد هام من المواعيد لدى "تي أل أس كونتاكت". وإذا كان طالب التأشيرة يرغب في إيداع طلبه قبل 29 مارس 2018, فهو اذن مدعو للتأكد من توفر موعد في التاريخ المرغوب على موقع الالكتروني ل"تي أل أس كونتاكت".

و أوضح أن المواعيد التي تؤخذ ابتداء من 9 أبريل 2018 فستتكفل بها "في أف أس غلوبال" بما ان القنصلية العامة لفرنسا بالجزائر العاصمة ستشرع عند هذا التاريخ فقط في العمل مع شركة "في أف أس غلوبال" خلفا ل"تي أل أس كونتاكت".