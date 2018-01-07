يعتبر الاعتراف الرسمي بيناير من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "مناسبة رسمية ذات اهمية كبيرة لبناء الامة", حسبما اكده اليوم الاحد بتيزي وزو مديرالمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ, علم الانسان و التاريخ.

و أوضح سليمان حاشي خلال ملتقى وطني حول يناير نظمته المديرية المحلية للثقافة في اطار الاحتفالات بالسنة الامازيغية التي انطلقت اليوم ان "هذا الاعتراف مرادف لمزيد من التناغم بين الدولة و الامة حيث ان (هذه الاخيرة) محددة بالارادة في العيش و البناء المشترك".

كما اشار الى ان "هذه الارادة في العيش و البناء المشترك قائمة على الاعتراف الدائم و المتبادل بين مختلف الاطراف و لما تعترف الدولة بذلك للامة و لما تجد هذه الاخيرة نفسها في هذه الدولة يستتب الامن الاجتماعي".

و اضاف حاشي ان قرار رئيس الجمهورية بادراج يناير في الرزنامة الرسمية للأعياد الوطنية "يعد عاملا لتمتين الرباط الاجتماعي" كما من شانه "تعزيز التعبير عن العيش المشترك في ظل البناء و الهدوء و السلام علاوة على الاهمية التي يكتسيها لكونه يستجيب لمطلب اجتماعي معبر عنه منذ سنوات للاعتراف بهذا المرجع التاريخي المندرج في اطار المرجع و الهوية".

و صرح مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ, علم الانسان و التاريخ في ذات السياق ان الاحتفال بالسنة الامازيغية يكتسي في هذه السنة طابعا استثنائيا حيث "انها مناسبة هامة و تاريخية مليئة بالمشاعر" تذكر بالبعد التاريخي لهذا اليوم الاول من الرزنامة الزراعية التي كانت سائدة في شمال افريقيا برمتها مؤكدا ان "الاحتفال بيناير مرادف للتمسك بحضارته و ثقافته و هويته".