سيعقد مدير التربية لولاية تيزي وزو ، الإثنين ، إجتماعا طارئا بمقر المديرية مع أعضاء نقابة "الكنابيست" بحضور ممثلي أولياء التلاميذ لإنهاء الأضراب الذي يشنه منخرطو هذه النقابة منذ يوم الإثنين 20 نوفمبر 2017 للمطالبة برحيل رئيسي مصلحتين بمديرية التربية و تمكين بالتالي إستئناف التلاميذ الدراسة .

وأفادت مصادر مطلعة بتيزي وزو أن قرار عقد هذا الاجتماع الطارىء، الذي سيعقد يوم غد الإثنين 8 جانفي ، إتخذ مساء اليوم الأحد خلال اجتماع جمع ممثلي أولياء التلاميذ بأعضاء نقابة الكنابيست" لمناقشة معضلة الإضراب الذي يهدد المستقبل الدراسي لآلاف التلاميذ بالولاية بسنة بيضاء .

تبقى أمال التلاميذ وأوليائهم معلقة على نتائج هذا اللقاء الطارىء لإيجاد صيغة لإنهاء الخلاف علما أن ممثلي "الكنابيست" يلحون على رحيل رئيسي المصلحتين كشرط لإستئناف العمل فيما لا ترغب الإدارة الإستغناء عن موظفيها إلا في حالة إستقالتهما من منصبهما .